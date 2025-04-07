İstanbul-İzmir Otoyolu Çağlayan Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Ali Arda Balkan (20) idaresindeki 16 AGC 44 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Çağlayan Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kaza sonucu sürücü Ali Arda Balkan olay yerinde hayatını kaybederken, Şilan M. (22), Sude Ö. (22) ve Ahmet O. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.