Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Elinde Fırça Dilinde Müzik’ adlı çizgi roman sergisi, düzenlenen tören ile çocukların ve çizgi roman severlerin beğenisine sunuldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Bahattin Atak’ın ‘Elinde Fırça Dilinde Müzik’ adlı çizgi roman sergisini, çocuklar ve çizgi roman severler ile buluşturdu.

1972 yılında başlayan çizerlik hayatında 600'den fazla çizgi romanı okuyucuların beğenisine sunan Bahattin Atak, ‘Kara Doğan’, ‘Battal Gazi’ ve ‘Baykara’ adını verdiği çizgi kahramanlar ile tanınıyor. ‘Yüzbaşı Volkan’ karakteriyle çocuklara asker sevgisini aşılayan Atak’ın, 2007 yılında hayata geçirdiği ‘Küçük Gezgin’ projesiyle il ve ilçelerin tarihi ve kültürel zenginliklerini içeren çizgi romanı da bulunuyor.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde açılan ‘Elinde Fırça Dilinde Müzik’ adlı çizgi roman sergisinde, Atak’ın geçmişten bugüne kadar kaleme aldığı ve birçok gazetede yayımlanmış olan çizgi roman kolajları yer alıyor. Serginin açılış töreni, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Bahattin Atak, belediye başkan yardımcıları ve çizgi roman severlerin katılımıyla gerçekleşti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “’Elinde Fırça Dilinde Müzik’ adlı serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Bizi çocukluğumuza götüren bu sergiyi hazırladığı için değerli çizerimiz Bahattin Atak’a, teşekkür ediyorum. Rahmetli eşini de yad ediyoruz. Çocukken, haftalık ve aylık çıkan çizgi romanları alıp okumak için gazete bayilerine koşarak giderdik. Kızıl Maske, Tommiks ve Texas, Kara Murat, Yüzbaşı Volkan gibi çizgi romanları ilgiyle takip ederdik. Çizgi romanları okumaya başladığımızda bitirmeden bırakmazdık. Bugün burada açılışını yaptığımız sergi ile adeta çocukluğumuza gittik. Çizgi romanların, çocukların okuma alışkanlığı kazandırılmasında, hayal kurmalarında ve hayata dair yapacakları planlara çok etkisi oluyor. Bahattin Atak’a bu güzel sergi ile bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Bahattin Atak da yaptığı konuşmada, çizgi romanın resim ve edebiyatın birleşmesiyle ortaya çıkan bir sanat olduğuna dikkat çekti.

Çocukluğunun Tommiks ve Texas gibi yabancıların kültürünü ve hikâyelerini anlatan çizgi romanla okumakla geçtiğini anlatan Atak, “Bu çizgi romanları okurken fazlasıyla keyif alsam da çoğu zaman kendimi o dünyanın bir parçası olarak hissedemedim. Bizim kültürümüzden, bizim tarihimizden, belki de sokakta gördüğüm kişilerden bir parça olsun istedim. Eserlerim bu şekilde ortaya çıktı” dedi. Bahattin Atak, ‘Elinde Fırça Dilinde Müzik’ adlı çizgi roman sergisini, kanserden dolayı kaybettiği eşine armağan ettiğini sözlerine ekledi.