Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşlarla sık sık biraya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kez Güneştepe mahallesini ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki mahalleleri sokak sokakgezerek vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek bunlara çözümler üreten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, her hafta Cuma günü farklı bir mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu hafta Güneştepe Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Aydın, Cuma namazı sonrası mahalle sakinlerine çorba ikramında bulundu.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Aydın, burada vatandaşlarla sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinleyerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacağının sözünü verdi. Çorba ikramının ardındanBaşkan Aydın,Güneştepe Mahalle Muhtarı Savcı Akgün’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Güneştepe mahalle sakinleri Başkan Aydın’a bu zamana kadar mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Daha sağlıklı çözümler üretmek için vatandaşların ayağına giderek istek ve taleplerini dinlediklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Her Cuma günü farklı bir mahallemizi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Ziyaret sırasında vatandaşlarımız bize istek ve taleplerini iletiyor bizde bu taleplere çözümler üreterek vatandaşlarımızın istediği hizmeti ayağına götürüyoruz. Osmangazili vatandaşlarımızla bir araya gelmeye onları ziyaret etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.