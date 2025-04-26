Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi Finalleri’nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor, guruptaki ikinci karşılaşmasında Edirne Köse Akademi Spor Kulübü’nü 3-0’lık setler ile yendi. Osmangazi Belediyespor, grupta oynayacağı son karşılaşmada bir set dahi kazandığı taktirde 2. Lig’e yükselecek.BURSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 sezonu Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi Finalleri, Yalova’da oynanan karşılaşmalar ile devam ediyor. 90. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda oynanan finallerin ilk maçında Sakarya 1907 Spor ile eşleşen Osmangazi Belediyespor, rakibin maça çıkmaması üzerine sahadan 3-0’lık setler ile hükmen galip ayrıldı.

Osmangazi Belediyespor, guruptaki ikinci maçında ise Edirne Köse Akademi Spor Kulübü ile karşılaştı. Bu maçı da 25-8, 25-18 ve 25-23’lik setlerle 3-0 kazanmayı başaran Osmangazi Belediyespor, 2. Lig’e yükselme yolunda büyük bir adım attı. Erkekler Voleybol Bölgesel Ligi Finalleri’nde son maçı Kocaeli Kartepe Belediyespor ile oynayacak olan Osmangazi Belediyespor, bu karşılaşmada bir set dahi kazandığı taktirde 2. Lig’e yükselecek.

Osmangazi Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, 2. Lig’e yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşmada, tribündeki yerini alarak takımı destekledi.