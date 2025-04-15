Bursa Osmangazi Belediyesi, 22. Bursa Kitap Fuarı’nda açtığı stantta birbirinden değerli yazar ve şairleri kitapseverler ile buluşturmaya devam ediyor. Osmangazi Belediyesi’nin standına konuk olan yazar Ayşen Işık, okurlarıyla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, düzenlemiş olduğu söyleşi ve imza günleri ile 22. Bursa Kitap Fuarı’na renk katıyor.

Fuarın üçüncü gününde düzenlenen imza gününde yazar Ayşen Işık, okurlarıyla buluştu.

Kitapseverlerin ilgi göstererek uzun kuyruklar oluşturduğu imza gününde sevenleri ile sohbet eden Işık, ‘Ne yeni ne başka’ adlı kitabını okuyucuları için imzaladı.

Kitap okumanın önemini vurgulayan yazar Ayşen Işık, “22. Bursa Kitap Fuarı’na kitapseverler tarafından büyük bir ilgi var. Fuarın bu yıl Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenmiş olmasının katılımı kolaylaştırdığını düşünüyorum. Osmangazi Belediyesi’nin fuarda stant açarak imza günleri düzenlemesi, hem yazarlar hem de okuyucular açısından çok değerli. Çevremdeki insanlar dahi benim kitap yazdığımı bilmiyorlardı. Bu tür etkinlikler sayesinde tanınırlığımız artıyor. Bu güzel etkinlik için Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.