Bu yıl 22’incisi düzenlenen Bursa Kitap Fuarı’nda yerini alan Osmangazi Belediyesi, sevilen yazarları okurlarıyla buluşturmaya devem ediyor. Gazeteci Yazar Serhan Asker, imza gününde Bursalı kitapseverler ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 22. Bursa Kitap Fuarı, kitapseverler tarafından büyük ilgi görüyor.

Fuarda tüm yayınlarıyla birlikte yer alan Osmangazi Belediyesi’nin standı, kitapseverler tarafından yoğun şekilde ziyaret ediliyor. Osmangazi Belediyesi, fuar süresince düzenlediği imza günleri ile de Türkiye’nin önde gelen şair ve yazarlarını kitapseverlerle buluşturuyor.

Fuarın ikinci gününde, gazeteci- yazar Serhan Asker, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.Serhan Asker, Bursalı sevenlerinin büyük ilgi gösterdiği imza etkinlikte, ‘Acı Yoruldu’adlı kitabını imzaladı. Kitabını imzaladığı sevenleri ile sohbet eden Asker, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Gazeteci- yazar Serhan Asker, yaptığı konuşmada, toplumların ilerlemesini, onların daha güzel yarınlara adım atmasını sağlayacak olan en önemli şey bilim, kültür, sanat, edebiyat ve kitaplar olduğunu belirterek ,"Ben bu tür organizasyonlara çok önem veriyorum. Bunlar çok değerli organizasyonlar. Okur ve kitapların buluşması gerçekten çok anlamlı bir etkinlik. Bu etkinlikte bulunduğum için çok mutluyum” dedi.