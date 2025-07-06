Bursa Büyükşehir Belediyesi, BASK ve TOSFED iş birliğinde orman yangınlarına dikkat çekmek ve doğanın korunması için duyarlılığı artırmak amacıyla çevre temizliği seferberliği başlatıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen ‘Bursa Ormanlarını Temizliyoruz’ etkinliğine çok sayıda doğasever katıldı.

Yaz aylarında etkili olan orman yangınlarını önlemek ve daha temiz çevre oluşturmak için Dağyenice’de buluşan yüzlerce vatandaş, yangına sebebiyet verecek atıkları büyük titizlikle topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de tüm birimleri ve iştirakleriyle birlikte sahaya çıkarma yaparak temizlik seferberliğine katıldı. Göl kıyısında çevreye gelişi güzel atılan çöpleri toplayan vatandaşlar, daha sonra orman içine girerek yangına sebep olabilecek atıkları topladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Büyükşehir Belediyesi çalışanları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, spor kulüplerinin üyeleri, Bursasporlu taraftarlar ve vatandaşlarla birlikte etkinliğe katılarak doğa temizliği yaptı.

“ÇEVREYE SAHİP ÇIKMAK, GELECEĞE SAHİP ÇIKMAKTIR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın geleceği için toplandıklarını söyledi. Bursa’nın son dönemde yoğun orman yangınlarıyla gündemde olduğunu belirten Başkan Bozbey, bunu önlemek için doğaya sahip çıkmak ve korumak gerektiğini ifade etti. Doğaya cam şişe atılmamasını, piknik yapanların yaktıkları ateşi iyi söndürmesini ve atıklarını geride bırakmamasını isteyen Başkan Bozbey, “Doğaya plastik şişe ve izmarit atılmamalı. Anız yakılmamalı. Bunlar sebebiyle ormanlarımızı kaybediyoruz. Evlerimizin bacalarını temizletmeliyiz. Elektrik tesisatını kontrol ettirmeliyiz. Bizler yangını önlemek zorundayız. Bir ağacın bile yanmasını istemiyorsak tüm tedbirleri almalıyız. Geleceğimize iyi bir miras bırakmalıyız. Çevreye sahip çıkma konusunda herkes birbirini denetlemeli. O zaman yangınlar azalacaktır. Yapılan bu etkinlik sayesinde yüzlerce insan alanda buluşarak temizlik yapıyor. Bursa, Türkiye’ye örnek bir çalışmayı ortaya koymuştur. Çevreye sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Bursalıların çevreye, doğaya sahip çıkmalarını istiyorum. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Türkiye’de yangınların etkili olduğu bir dönemde yapılan etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirtti. Çevreyle ilgili hassasiyeti olan vatandaşların bir araya gelmesinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Çelik, “Etkinliği duyar duymaz bizde olmak istedik. Taraftarlarımızla birlikte katıldık. Temizliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Uygulamanın gelenek haline gelmesini ve sürekli olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.