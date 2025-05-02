Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan’ı ziyaretinde orman çalışanlarıyla da ’Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı’nda bir araya geldi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, yangın anında yapılacak müdahale çalışmaları ve yürütülmesi gereken faaliyetler hakkında bilgi aldı. Orman çalışanlarıyla da ’Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı’nda bir araya geldi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, orman yangınları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Bursa ilinin orman yangınları açısından hassas alanlara sahip olduğunu ve sezon öncesi hazırlıkların tamamlandığını belirtti.