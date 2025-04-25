Bursa'da Nilüfer ilçesinin Başköy Mahallesi’nde yüzyıla yaklaşan “Dede Helvası” geleneği, dualar ve ikramlarla bir kez daha yaşatıldı. Etkinliğe katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, köklü geleneğin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer’e bağlı Başköy Mahallesi’nde 1926 yılından bu yana sürdürülen “Dede Helvası” geleneği, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti.

Asırlık buluşmada Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mahalle halkıyla bir araya gelerek, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Başköylüler’in özenle yaşattığı bu gelenek, 1924 yılında Selanik’in Krifçe Köyü’nden mübadeleyle gelenlerin, hastalıklara karşı şifa niyetiyle helva dağıtmasıyla başladı. O günden bu yana her yıl sürdürülen “Dede Helvası”, dayanışma ve toplumsal hafızanın önemli bir örneği olarak yaşatılmaya devam ediliyor.

Bu yılki etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in yanı sıra Milli Savunma eski Bakanı Turhan Tayan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Milli, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit okunup duaların edildiği Dede Helvası’nda konuklara geleneksel pilav ve helva ikramı yapıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de bu köklü geleneğin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.