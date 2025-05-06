Bursa'da Nilüfer Belediyesi, hasta yatağından hasta bezine, çocuk bezinden manuel ve akülü tekerlekli sandalyeye ve walkera kadar çeşitli tıbbi malzemeler ile ayni yardımları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırıyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin 2014 yılında ihtiyaç sahipleri için başlattığı destek çalışmaları her geçen yıl güçlenerek, devam ediyor. Ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde, yaşlı, engelli veya sağlık sorunları olan vatandaşlara yönelik bu destekler, önemli bir dayanışma örneği de oluyor.

Hijyen paketi, çocuk bezi, hasta bezi, manuel ve akülü tekerlekli sandalye, motorlu hasta yatağı, havalı yatak, walker ve erzak paketi desteklerinden yararlanmak isteyenlerin doğrudan yaptığı başvurular titizlikle inceleniyor. Uygun görülen vatandaşların ihtiyaç duyduğu malzemeler bizzat alınıyor veya belediye ekipleri tarafından teslim ediliyor. Gerekli durumlarda tıbbi ürünlerin kurulumu yine belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Hasta yatağı başvurusunda bulunmak isteyen ancak Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne gelemeyen vatandaşlar da (0224) 240 23 50 numaralı telefonu arayarak, taleplerini iletebiliyorlar.

Nilüfer Belediyesi, 2024 yılında 121 hijyen paketi dağıtırken, 643 çocuk bezi, 503 hasta bezi, 143 manuel sandalye, 8 akülü sandalye, 86 motorlu hasta yatağı, 17 havalı yatak ve 16 walker olmak üzere toplam bin 537 ayni destek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ayrıca Ramazan ayında da 8 bin 500 erzak kolisi Nilüfer’deki ihtiyaç sahiplerine iletildi.

Nilüfer Belediyesi, bağış yapmak isteyen kişi ve kurumların desteğini de kabul ediyor. Ayni destekleri ilgili kişilere ulaştıran Nilüfer Belediyesi, örnek bir çalışmaya da imza atıyor.