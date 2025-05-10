Başarılı performansıyla uzun yıllardır sanatseverlerin gönlünde taht kuran “Nilüfer Oda Orkestrası” artık “Nilüfer Senfoni Orkestrası” olarak çalışmalarını sürdürecek. Orkestra, bu dönüşümü dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay’ın da yer aldığı unutulmaz bir konserle kutladı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer’in artık bir Senfoni Orkestrası var. Müzik öğretmenleri ve amatör müzisyenlerden oluşan “Nilüfer Oda Orkestrası”, 20 yıllık başarılı yolculuğunun ardından “Nilüfer Senfoni Orkestrası” adını alarak, yeni bir döneme girdi.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde ve Deniz Tan’ın şefliğinde ilerleyen orkestranın bu önemli dönüşümü, dünyaca ünlü piyano virtüözü Gülsin Onay’ın solist olarak katıldığı özel bir konserle kutlandı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda gerçekleşen “Nilüfer Oda Orkestrası’ndan Senfoniye Müzikal Bir Yolculuk” temalı konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de bu özel gecede orkestrayı yalnız bırakmadı. Programın açılışında konuşan Karagöz, Nilüfer’in kültür yolculuğunda çok önemli bir gelişme yaşandığını belirterek, “Nilüfer Oda Orkestrası, geçen 20 yılı büyük bir gururla kutladı. Geçen 20 yıl boyunca müziğe inanan müzisyenlerimizin inancı ile büyüdü, gelişti ve bugün bambaşka kimliğe bürünüyor. Bu kimliğin adı da Nilüfer Senfoni Orkestrası. Nilüfer Senfoni Orkestrası’na uzun ve ilham dolu bir yolculuk diliyoruz. Bu yolculuğa sizler de eşlik ettiğiniz için teşekkürler” dedi.

Konuşmanın ardından başlayan konserde orkestra, klasik müzik tarihinin iki büyük bestecisinin eserlerini icra etti. Beethoven'ın etkileyici eseri Coriolan Overture ve Mozart'ın büyüleyici piyano konçertosu No. 20, Gülsin Onay’ın eşsiz yorumuyla, dinleyicilere keyifli bir deneyim yaşattı. Konser sonunda sanatseverler, Gülsin Onay ve orkestra üyelerini uzun süre ayakta alkışladı.