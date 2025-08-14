Bursa, Muğla ve Tekirdağ büyükşehir belediyeleri ile SANKO Holding, Adıyaman Belediyesi’ne 6 araç hibe ederek deprem sonrası dayanışmaya örnek oldu.

Bursa, Muğla ve Tekirdağ büyükşehir belediyeleri ile SANKO Holding, Adıyaman Belediyesi’ne 3 adet şehir içi yolcu otobüsü, 1 adet midibüs ve 2 adet hafif ticari araç hibe etti. Deprem sonrası belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve şehir içi ulaşımın iyileştirilmesi amacıyla yapılan bu destek hem toplu taşıma hizmetlerinde hem de belediyenin saha çalışmalarında önemli katkı sağladı.

Gösterilen dayanışmadan memnuniyetini dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Depremin ardından yaralarımızı sarmak için el birliğiyle çalıştık. Bu süreçte yalnız olmadığımızı, dayanışma ruhunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Bursa, Muğla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyelerimize, ayrıca SANKO Holding’e hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Hibe edilen araçlar, halkımıza daha hızlı, daha güvenli ve daha kaliteli hizmet sunmamıza imkan sağladı. Bu destek, dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri oldu" diye konuştu.