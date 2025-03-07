Bursa'da Mudanya Belediyesi ve Bursa Barosu, şiddete maruz kalan veya şiddet riski altındaki kadınlara ücretsiz hukuki destek sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.BURSA (İGFA) -Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı adımlar atan Mudanya Belediyesi, kadınların güçlendirilmesine yönelik Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun ile imza altına aldığı protokol kapsamında, kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık, eğitim ve farkındalık çalışmaları sunmaya hazırlanıyor.

Söz konusu protokolü imzalayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kadın hakları konusunda Mudanya Belediyesi kadın meclis üyelerinin büyük çaba gösterdiğini belirterek, Cumhuriyet devrimlerinin kadınların toplumdaki yeri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Kadına yönelik şiddetin sadece hukuki değil, aynı zamanda sosyal bir boyutu da olduğuna dikkati çeken Başkan Dalgıç, ihtiyacı olan her kadına yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Özellikle kadının hiç tanımadığı biri tarafından şiddete uğraması durumunda hukuki boşluklar doğabildiğine vurgu yapan Başkan Dalgıç, "Bizler, İstanbul Sözleşmesi hala yürürlükteymiş gibi hareket ediyor, hatta kadın haklarını daha ileriye taşımak için çaba gösteriyoruz. Bu iş birliği bizim için çok kıymetli; attığımız bu adım geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor.” dedi.

Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun ise iş birliği konusunda Mudanya Belediyesi'ne teşekkür etti.