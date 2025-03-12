Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin kadınlar günü kapsamında düzenlediği Atık Yağ Toplama Kampanyası'nda 10 günde 306,9 litre yağ toplandı. Toplanan yağlar, ilçenin 5 günlük su ihtiyacına eş değer.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi çevre kirliliği ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasına dikkat çekmek adına 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü fırsat bilerek “Atık Yağlar Dönüşsün, Kahve Kokusu Evinizi Sarsın” sloganıyla ödüllü atık yağ toplama kampanyası başlatmıştı.

25 Şubat’ta başlayıp 10 Mart’ta sona eren yarışmaya 18 vatandaş katıldı. Toplamda 306,9 litre atık yağ toplandı. Bu kampanya ile İnegöl’ün 5 günlük su ihtiyacının koruduğu ifade edildi.

108,8 litre atık yağ getiren Seher Dama isimli vatandaş 1’inci olarak kahve makinesini almaya hak kazandı.

Atık yağ kampanyası birincisi Seher Dama, hediyesi olan kahve makinesini bugün İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’dan aldı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Dama, farkındalık oluşturan yarışma için teşekkür etti.

İNEGÖL’ÜN 5 GÜNLÜK SUYU KORUNMUŞ OLDU

Başkan Alper Taban, atık yağları düzenli olarak toplayarak uygun şekilde bertarafını yaptıklarını belirterek, "Sadece atık yağlar değil; kimyasal atıklar var, endüstriyel atıklar var, elektronik atıklar var, evlerimizden çıkan karton, naylon, poşet… Bunların hepsi bir düzen içerisinde toplanıyor. Vatandaşlarımızın da bunu evinde, iş yerinde kaynağında ayrıştırmasını istiyoruz. Yağ konusunda da uygun şekilde bertaraf edilmediğinde temiz su kaynaklarını da kirletmiş oluyoruz. Amacımız burada doğru adımlarla hareket etmek. Ben katkı ve destek sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün en fazla atık yağ getiren Seher Dama hanımefendiye de hediyesini takdim ediyoruz. Güle güle kullanmasını diliyorum” diye konuştu.