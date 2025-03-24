Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin teravih programları kapsamında Toki Hz. Ali Camisinde İnegöllülerle buluşan Hafız Abdullah Altun, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle gönülleri mest etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifte birbirinden değerli hafızları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

11 ayrı teravih programı kapsamında Cuma akşamı Hafız Abdullah Altın Baykoca Mahallesi Toki Hz. Ali Camisinde İnegöllülerle bir araya geldi. Teravih namazı öncesi kuranı kerim tilavetleriyle gönülleri mest eden Hafız Abdullah Altun, ardından teravih namazını da kıldırdı. Teravih namazına İnegöl’ün dört bir yanından vatandaşlar akın etti.

Kuranı kerim tilaveti ve teravih namazına Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle birlikte katıldı. Teravih sonrası mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Taban, vatandaşların ramazanını tebrik edip bölgenin sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik istişarelerde bulundu.

İnegöl Belediyesi de teravih namazı çıkışında cemaate tatlı ikramında bulundu.