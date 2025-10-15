Bursa, gıda sektöründe önemli buluşmalara hazırlanıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonuyla, 23-25 Ekim 2025 tarihlerinde Bursa Fuar Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Bursa Food Point Fuarı, ulusal ve uluslararası firmaları aynı çatı altında buluşturuyor. Fuar öncesinde 22 Ekim 2025’te Bursa Business School’da düzenlenecek Uludağ Gıda Zirvesi de sektörün geleceğine yön verecek stratejilerin ele alınacağı önemli bir buluşma noktası olacak.

Bursa, güçlü sanayi altyapısı, lojistik avantajları ve yenilikçi girişim ekosistemiyle gıda sektörünün üretim ve bilgi üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bursa Food Point Fuarı’nda gıda ürünlerinden işleme teknolojilerine, mutfak ekipmanlarından ev dışı tüketim malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek. Food Point, Network Fuarcılık tarafından düzenlenen 6. Turfood Horeca Fuarı ile eş zamanlı olarak yapılacak. Fuarda yurt içi ve yurt dışından gelecek nitelikli alıcılarla yerli üreticiler arasında doğrudan iş bağlantıları kurulması hedefleniyor.

İhracatta yeni hedefler, küresel ağlarda güçlü Bursa

BTSO’nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü UR-GE projeleri kapsamında yıllardır başarıyla devam eden alım heyeti organizasyonlarının uluslararası marka değeri taşıyan bir fuara dönüşmesi, sektörün ihracat kapasitesinde önemli katkı sağladı. KFA Fuarcılık ve Network Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenecek iki fuarda farklı coğrafyalardan alım heyetleri de ağırlanacak. Her iki fuarda 100’ü aşkın firma stant açması beklenirken, fuar ile sektörün kalbi 3 gün boyunca Bursa’da atacak.

Uludağ gıda zirvesi Bursa Business School’da yapılacak

BTSO öncülüğünde Uludağ Gıda Zirvesi bu yıl "Sürdürülebilir Gıda Arzı ve Güvenilirliği" temasıyla düzenleniyor. Etkinlikte; iklim değişikliğinin tedarik zincirine etkileri, yerli üretimin güçlendirilmesi, gıda israfının önlenmesi ve sürdürülebilir arz modelleri gibi konular alanında uzman isimler tarafından ele alınacak. Bursa Business School’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, kamu yöneticileri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve yerel yöneticileri bir araya getirecek.

"Gıda sektörünün ihracatı ve stratejileri Bursa’da konuşulacak"

BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Bursa’nın gıda sektöründe bölgesel ve uluslararası ölçekte öne çıkan bir merkez haline geldiğini belirterek, her iki organizasyonun sektörün geleceğine önemli katkı sağlayacağını söyledi. "Bursa, üretim kabiliyeti, girişimci gücü ve yenilikçi vizyonuyla gıda sektörüne yön veren bir şehir." diyen Sayılgan, "BTSO olarak sektörümüzün küresel rekabetçiliğini artırmak, markalarımızı dünya pazarlarında daha görünür kılmak amacıyla uzun süredir önemli çalışmalar yürütüyoruz. Food Point Fuarı ve Uludağ Gıda Zirvesi, bu çalışmaların en somut örnekleri arasında. Bursa, bu organizasyonlarla hem üretim hem de bilgi ve strateji açısından Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"Turfood Horeca Fuarı her geçen yıl daha da güçleniyor"

NETWORK Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda BTSO Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker, Bursa’nın fuarcılık kültürünü güçlendirmek ve kentin üretim potansiyelini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla önemli adımlar attıklarını belirtti. Bursa’nın fuarcılık vizyonunu geliştirmek ve sektörlerin tanıtımına katkı sağlamak adına 2016 yılından bu yana önemli organizasyonlara imza attıklarını kaydeden Eker, "6. Turfood Horeca fuarımızın bir yenisini, bu yıl Bursa Food Point ile eş zamanlı olarak ziyaretçilerimizle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bursa, sahip olduğu güçlü sanayi altyapısı, tarımsal üretim kabiliyeti ve markalaşma potansiyeliyle gıda endüstrisinde liderliğe aday bir şehir. Bu potansiyeli uluslararası boyuta taşımak için fuarcılık büyük bir fırsat sunuyor. Her iki fuarla birlikte yalnızca yeni iş bağlantıları kurulmasını değil, aynı zamanda sektörümüzün ihracat vizyonuna ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.