Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü HOBA(Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) projesi kapsamında İlkokulların 1. 2.3.4 ve ortaokulların 5 ve 6.sınıflarında okuyan öğrencilere yönelik düzenlediği Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği büyük bir heyecan ve coşkuyla tamamlandı. Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik ilçesindeki 17 okulda 6 bine yakın öğrenci okullarında ki elemelere katılırken ilçe finali Gemlik Atatürk stadında 28-29-30 Nisan tarihleri arasında 3 gün şenliklere 2 binin üzerinde öğrenci katıldı.

Öğrenciler ilçe stadında çimler üzerinde 3 gün boyunca müzik eşliğinde birçok geleneksel oyun oynayarak eğlenceli vakit geçirdiler. Oynanan oyunlarla çocukların sosyal yeteneklerin ve takım ruhuyla hareket etme becerilerinin geliştirmeleri de amaçlandı.

1.sınıflar parkur, 2.sınıflar yağ satarım bal atarım, 3.sınıflar Mendil kapmaca, 4.sınıflar Tobmik, 5 ve 6.sınıflar kaleli yakan top oyunlarını oynadılar. Her dalda ilk 4 dereceye giren öğrencilere madalyalar verildi.

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ, Gemlik Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet İkinci ve hoba İlçe Koordinatörleri Nüket Erdem,M. Mesut Dağhan, Ortaöğretim Bölüm Şefi Gülay Alkaya dereceye giren okullara madalya takdiminde bulundular.

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ 3 gün süren şenlik sayesinde binlerce öğrencinin geleneksel çocuk oyunlarını öğrenmeleri ve bu oyunları yaşatmalarını hedeflediklerini belirterek ‘şenliğe emeği geçen tüm okul idarecilerimize, öğretmenlerimize , oyunlarımızın düzenli bir şekilde yürütülmesinde görev alan tüm hakem öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Hassaten şenliğe katılan tüm çocuklarımızınım gözlerinden öpüyorum. Onların gözlerinde ışık, yüzlerinde küçük bir tebessüm olabildiksek ne mutlu bize’ diye

konuştu.

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şenliğe katılan yaklaşık 2 bin öğrenciye ikramda bulunan Gemlik Belediyesine teşekkür etti.