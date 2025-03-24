Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) arasında, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında ailelere ekonomik katkı sağlamak amacıyla bir indirim anlaşması imzalandı.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği’nde gerçekleşen protokol törenine; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal’ın yanı sıra iki kurumdan temsilciler katıldı.

Anlaşma kapsamında BESOB’a üye işletmeler, Bursa’daki tüm ailelere yüzde 10’dan az olmamak üzere indirim uygulanacak.

Bu kapsamda ailelerin gıda, giyim, sağlık, eğitim gibi çeşitli alanlardaki harcamalarında esnaftan avantajlı fiyatlarla yararlanması sağlanacak.

Ayrıca, anlaşma gereği BESOB, üye iş yerlerine yönelik bilgilendirme yapacak ve uygulamaya katılımı teşvik edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise kamuoyuna duyuru yaparak Bursa’daki ailelerin bu fırsattan haberdar olmasını sağlayacak.

Protokol töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, protokolün Aile Yılı kapsamında yapılan faaliyetler arasında Türkiye’de ilkler arasında olduğuna dikkat çekerek, iki kurumun yetkililerini bu örnek çalışma için tebrik etti. Bursa’da aile bütçesine katkı sunmayı hedefleyen bu anlaşmanın, esnaf ile vatandaş arasında dayanışmayı artırmasına katkı sağlayacağını ifade eden BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ise esnaf teşkilatının toplumu ilgilendiren her konuya olduğu gibi bu konuya da hassasiyetle yaklaştığını ve üzerine düşeni layıkıyla yapacağını söyledi.

Aile Yılı kapsamında yapılan bu protokolün önemine değinen Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal da Bursa’da imzalanan bu protokolün diğer illere de örnek olunabileceğini dile getirdi.