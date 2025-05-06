“Dünyanın Eski Zamanlarında” adlı çocuk oyunu 6-16 Mayıs tarihleri arasında Bursa ilçelerinde sahnelenecekBURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu, tiyatroyu çocuklarla buluşturmak ve onların kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla özel bir turneye çıkıyor.

“Dünyanın Eski Zamanlarında” adlı çocuk oyunu, 6-16 Mayıs tarihleri arasında Bursa’nın çeşitli ilçelerinde sahnelenecek.

Bu anlamlı turne ile çocukların sanata olan ilgisinin artırılması, kültürel etkinliklere katılımının teşvik edilmesi ve ileriki yaşamlarında sosyal farkındalıklarının geliştirilmesini hedefleniyor. Renkli dekorları, eğlenceli karakterleri ve düşündüren hikâyesiyle “Dünyanın Eski Zamanlarında”, minik izleyicilerine hem eğlenceli hem de öğretici bir tiyatro deneyimi sunacak.

Turne boyunca oyun, aşağıdaki ilçelerde sahnelenecektir:

6 Mayıs Kestel Belediyesi Kültür Merkezi saat 11.00-13.00

7 Mayıs Orhaneli İbrahim Hüsnü Çağlayan Ortaokulu saat 11.00-13.00

8 Mayıs Keles Belediyesi Kültür Merkezi saat 11.00-13.00

9 Mayıs Gürsu Belediyesi Kültür Merkezi saat 11.00-13.00

12 Mayıs Yenişehir belediyesi Kültür Merkezi saat 11.00-13.00

15 Mayıs Büyükorhan çok amaçlı Anadolu Lisesi saat 11.00-.13.00

16 Mayıs İznik Belediyesi Kültür merkezi saat 11.00-13.00