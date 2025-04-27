Bursa’nın ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak olan 2050 vizyonlu ‘1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’ çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, akademik odalar, üniversiteler, akademisyenler ve BUMİAD’ın katılımıyla ‘Bursa’nın Tınısı’ temalı atölye çalışmalarını başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Planlama Ajansı koordinesinde sürdürdüğü ‘1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’ çalışmalarını toplumun tüm kesimleriyle birlikte yürütmeye devam ediyor.

Bu kapsamda tasarımcıların ve sanatçıların kolaylaştırıcılığında meslek odalarının ve üniversitelerin iş birliği ile gerçekleştirilen meydan enstalasyon tasarım, üretim ve sergileme süreci de başlatıldı. Çalışma, gençlerin Bursa’nın bugünü ve geleceğine dair hayallerini sanatsal bir enstalasyona (yerleştirme sanatı) dönüştürmeyi amaçlıyor. Müzikal seslendirme ve yapay zeka destekli çalışmalar, sürecin sonunda Bursa’nın en çok kullanılan meydanlarında sergilenecek.

Bursa Planlama Ajansı Ofisi’nde ‘Bursa’nın Tınısı’ temasıyla düzenlenen atölye çalışmalarına, akademik odalar, üniversiteler, danışman hocalar, BUMİAD temsilcileri ve gençlerin katıldığını belirten İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan, “Katılımcılar, atölye çalışmaları öncesinde kentin farklı bölgelerinde yürüyüş yaptı. Duygu ve düşüncelerini renkler ve objelerle anlattılar. Ritim ve müziğin uyumuna odaklanan atölye çalışmalarıyla, planlama sürecine kentin ruhunun ve kolektif hafızasının da dahil edilmesini planlıyoruz. Üç hafta sürecek olan atölye çalışmalarının sonunda ortaya çıkacak olan eserler, kentin farklı meydanlarında sergilenerek halkla buluşturulacak” dedi.