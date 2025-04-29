Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gelecek nesillere sağlıklı yaşam bilincinin aktarılması amacıyla ilköğretim öğrencilerine ‘vektörle mücadele eğitimi’ verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilköğretim düzeyindeki öğrencilere vektörle mücadele eğitimi verildi.

Bursa Hayvanat Bahçesi Eğitim Salonu’nda düzenlenen programda, öğrencilere vektörlerin insan sağlığına ve çevreye olan olumsuz etkileri anlatıldı.

Doğaya zarar vermeden ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilebilecek vektörle mücadele yöntemlerinin de ele alındığı eğitimde, sağlıklı yaşamın korunması ve ekosistemin güvence altına alınması konularına da değinildi.