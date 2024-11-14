Geçtiğimiz ayki Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ret edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı, Başkan Mustafa Bozbey’in tekrar görüşülmesiyle ilgili yazısı üzerine Kasım ayı oturumunda görüşüldü. Rapor, oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Bozbey, selatin camilerindeki güvenlik görevlilerinin geri çekileceği yönündeki iddiaların da doğru olmadığını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü oturumda, geçtiğimiz Meclis toplantısında reddedilen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı’nı tekrar görüşüldü. Rapor, oy çokluğuyla kabul edildi.

“Uzlaşmanın doğru olacağı düşüncesiyle tekrar gündeme getirdim”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz ayki toplantıda ‘Stratejik Plan ret edilmez’ dediğini hatırlatarak, 20 senelik yönetici olarak neyin nasıl yapılacağını çok iyi bildiğini söyledi. ‘Biz burada çoğunluktayız, biz istediğimizi yaptırırız’ anlayışının ortaya konulduğunu dile getiren Başkan Bozbey, “Stratejik Planı’nın onaylanma şartı olduğunu hatırlatmıştım. Detaylıca anlattım. Sopa göstermiş olsaydım bu maddeyi bugün buraya getirmez, hukuka giderdim ve ‘ne olacaksa olsun’ derdim. Uzlaşmanın doğru olacağı düşüncesiyle 105 arkadaşımızın dönemin sonuna kadar fikirlerinin hem Meclis’e hem de yapılacak hizmetlere yansıması için burada ısrar edip gündeme getirdim. Bizim yaklaşımımız budur. Meclis elbette Bursalıları düşünecek. Bursalıların menfaatlerini korumak, hizmet etmek, sorunları çözmek için göreve seçildik. Bursa’yı, kentlerin yarıştığı dünyada en ön sıralara taşımakla sorumluyuz. Hikâyemizin 5 yıl sonra doğru ve iyi hizmetlerle anılmasını istiyoruz” diye konuştu.

"Yüzlerce camiyi temizledik"

Bursa’nın 14 ilçesinde cami halılarının temizlik ve yıkanmasına ilişkin Bursa İl Müftülüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanmasıyla ilgili rapor hakkında da konuşan Başkan Mustafa Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yüzlerce camiyi temizledik. Cami derneklerinin ve muhtarların bize ulaşmasıyla birlikte bu projeyi yürütüyoruz. Belediyelerimizin ulaşamayacağı camilere bu hizmeti götürüyoruz. Bu konuda yoğun bir talep var ama bunu İl Müftülüğü ile beraber yürütürsek daha doğru olacağı için bunu Meclis’e getirdik. Camiler bizim için önemli. Bu temizliği tüm dini ibadethanelere yapıyoruz” dedi.

"‘Turizm Zabıtası’ projesini hayata geçireceğiz"

Selatin camilerindeki güvenlik görevlileri konusuna da değinen Başkan Bozbey, selatin camilerindeki güvenlik görevlilerinin geri çekileceği yönündeki iddialar doğru olmadığını açıklayarak, "Bu konuda büyük bir yanlış var. Sosyal medyada birileri atmış tutmuş. Metni net anlamadan ifade edilmesi bir siyasetçiye yakışmaz. Biz hep hukuka uygun, adaletli bir yönetim sergileyeceğiz. Her yıl o camilere belediye elbette görevli verebilir. Bizler de veriyoruz. Ancak ‘Her yıl sözleşmesi yapılmak üzere’ deniyor. Bir sefer yapılmış, bir daha sözleşme yapılmamış. Yarın oradaki arkadaşımızın başına bir iş gelse, maddi herhangi bir destek alamaz. Bizler yazıda ‘Gelin, görüşelim’ diyoruz. ‘Nüfusu 5 binin üzerindeki tüm muhtarlıklara yardımcı personel vereceğiz’ diyen bizler, ibadethanelerimize güvenlik görevlisi mi vermeyeceğiz? Biz vermeye devam edeceğiz. Sadece sözleşme yapmak maksatlı onları davet edeceğiz. Bazı yerlerde de güvenlik elemanı yerine ‘Turizm Zabıtası’ projesini hayata geçireceğiz. Cami üzerinden siyaset yapana lanet olsun” diye konuştu.

"Bu Meclis teröre karşıdır"

Meclis’te terör tartışmaları üzerine açıklamada bulunan Başkan Mustafa Bozbey, “Bu Meclis’te bütün meclis üyeleri teröre karşıdır. Teröristlere de karşıdır. Teröre destek verenlere de karşıdır. Bunun iyi bilinmesi lazım. Yakın geçmişte teröre kimlerin destek verdiğini herkes biliyor. Cümle âlem biliyor. Terör nereden gelirse gelsin karşısındayız” dedi.