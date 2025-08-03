Bursa’da serinlemek için denize giren bir kişi, boğulmak üzereyken çevredekilerin dikkati sayesinde fark edildi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle son anda kurtarılan vatandaşın panik dolu anları, kameraya anbean yansıdı.

Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesinde Kapanca Limanı mevkisinde meydana geldi. Denizde çırpınan Abdülkadir A.’yı gören vatandaşlar, durumu hemen ekiplere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen cankurtaran ve jandarma ekipleri, profesyonel bir müdahaleyle şahsı sudan çıkararak kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Abdülkadir A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Korku dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.