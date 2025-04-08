Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği’nin 13. Olağan Genel Kurulu’nda yeni Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa’da Balkan kültürünü yaşatmak, üyeleri arasında sosyal ve kültürel yardımlaşmayı, dayanışmayı ve iletişimi sağlamak gibi amaçlarla faaliyetlerini sürdüren Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği, 13. Olağan Genel Kurulunu üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. 8 yıldır dernek başkanlığı görevini sürdüren Yusuf Öztürk, başkanlık görevini, üyelerin oylarıyla seçilen Sadık Şengül’e devretti.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Eren Gani, Hakan Gani ve Harun Bayrak; Genel Sekreteri Yunus Emre Kollamalar; Yönetim Kurulu Sekreteri Selin Türkcan ve Denetim Kurulu üyeleri Onur Dosdoğru, Semiran Kartal ve Oğuzhan Özkaya olarak belirlendi.

“BÖYLESİNE DEĞERLİ BİR DERNEĞİN BAŞKANI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM”

Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği’nin yeni Başkanı Sadık Şengül, Genel Kurul sonrası yaptığı konuşmada, “Kültürümüzün, kimliğimizin ve tarihsel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasına ve hemşehrilerimiz arasında yardımlaşmaya vesile olan böylesine değerli bir derneğin başkanlık görevine seçilmekten ve derneğimizi daha da güçlendirme sorumluluğunu üstlenmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum.”dedi.

Görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı önceki dönem Başkanı Yusuf Öztürk’e teşekkür eden Şengül, “8 yıl boyunca büyük bir özveriyle derneğimiz için çalışan Sayın Yusuf Öztürk’e ve yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

“DEVRALDIĞIMIZ BU BAYRAĞI DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”

Yeni döneme dair vizyon ve hedeflerini paylaşan Sadık Şengül, "Yeni yönetimimizle birlikte, kültürel bağlarımızı güçlendirmeyi, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip olduğumuz bu güçlü kültürel mirası aktarmayı ve onlarla birlikte yaşatmayı, bütün Boşnak hemşehrilerimizin sesi olmayı, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek toplumumuza ve insanlığa daha fazla fayda sağlayan bir topluluk olmayı, sosyal yardımlaşmayı artırmayı ve derneğimizin aktif faaliyet alanlarını zenginleştirmeyi hedefliyoruz.

Devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

“DERNEĞİMİZİN GÜÇLÜ MİRASI VE ÜYELERİMİZİN KATKILARIYLA DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ”

Dernek üyelerine de teşekkürlerini sunan Şengül, “Şahsım ve Yönetim Kurulum adına bizleri bu göreve layık gören, desteğini ve teveccühünü esirgemeyen tüm üyelerimize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bursa Bosna Sancak Derneği’nin başarılarını devamlı kılmak, hepimizin ortak emeğiyle mümkün olacaktır. Derneğimizin güçlü mirası ve üyelerimizin katkılarıyla derneğimizi daha da güçlendireceğimize inanıyorum.” dedi.