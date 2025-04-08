Trabzon’un Akçaabat ilçe Belediyesi her salı pazarında sabah pazarcı esnafına çorba ikramı yapmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in öncülüğünde gerçekleştirilen bu uygulama, hem esnafın hem de Akçaabat halkının gönlünü fethediyor. Pazarcı esnafı, bu ikramın yanı sıra yapılan temizlik çalışmaları ve çevre düzenlemelerinden de oldukça memnun.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, sosyal belediyecilik anlayışının her alanda halkla buluşması gerektiğini belirterek "Esnafımızın günlük zorluklarını göz önünde bulundurarak, sabahları onlara sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Her zaman halkımızın yanında olacağız. Akçaabat’ta yapılan temizlik çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve diğer yenilikçi projeler, şehrimizin hem estetik hem de işlevsel olarak daha yaşanabilir bir yer olmasını sağlıyor. Bu tür uygulamalar halkımızın bir araya gelmesine, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun pekişmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda bu hizmetimizi belediyemiz şirketi tarafından kendi özkayanklarımızla gerçekleştiriyoruz. Akçaabat Belediyesi olarak, esnafımızın ve halkımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Pazarcı esnafı ise verilen sıcak çorbanın işe başlarken yüzlerini güldürdüğünü ve güne enerjik başlamalarına yardımcı olduğunu dile getiriyor.