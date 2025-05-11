Türk Anneler Derneği (TAD) Bursa Şubesi, Anneler Günü'nü renkli bir şenlikle kutladı. Eğlence dolu geleneksel buluşmada ‘Anadolu Kültürünü Yansıtan Kıyafetler’ defilesi gerçekleşti.BURSA (İGFA) - TAD Bursa Şubesi'nin geleneksel Anneler Günü etkinliği, bu yıl adeta renkli bir karnavala dönüştü. Zenn Garden'da gerçekleşen açıkhava etkinliğinde konuklar açılan standlarda bir yandan alışverişin keyfini çıkarırken, diğer yandan da düzenlenen çeşitli etkinliklerle eğlence dolu zaman geçirdi. TAD Bursa Şubesi Başkanı Yasemin Mutlu, geleneksel hale getirdikleri bu özel etkinliğe katılan tüm üyelere teşekkür etti.

Etkinlikte Op.Dr.Ersoy Taşpınar Obezite ile ilgili bir sunum yaptı. Op.Dr.Ersoy Taşpınar Obezite sunumu sonrasında Bursalı tasarımcı Hatice Hanedar Yüksel, yaptığı bir çalışma kapsamında bazı şehirlerde sandıklarda saklanan yüz yıllık gelin başlıklarını gün yüzüne çıkararak, yeniden hayat vererek muhteşem bir defileye imza attı.

Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi üyeleri için özel olarak hazırlanan defile büyük ilgi gördü. Defile sonrasında ise Mine Özeren, Nur Öskan, Nilay Mutlu ve Sibel Çiçek'in üye kabul töreni gerçekleşti. Yeni üyerler ile daha da güçlendiklerini söyleyen Başkan Yasemin Mutlu üyelik rozetlerin alkışlar arasında taktı.