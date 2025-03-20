Burhaniye Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri, çevreye duyarlı yaklaşımlarıyla örnek bir davranış sergileyerek 20 kg atık pil topladı. Topladıkları pilleri Burhaniye Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim eden öğrenciler, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturdu.

Belediyeye ziyarette bulunan çevreci öğrenciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Belediye Meclis Başkanvekili Tarık Erdil ve Burhaniye Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Murat Bektaş ile sıfır atık ve geri dönüşüm konularında fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, Burhaniye Belediyesi Çevre, Trafik ve Sağlık Komisyonu tarafından hayata geçirilen "Çöp Atma, Sokağına Sahip Çık" projesi hakkında yetkililerden bilgi aldılar.