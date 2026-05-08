İstanbul Burgazada açıklarında gündüz saatlerinde bulunan cesedinin 74 yaşındaki Namık Solak'a ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Burgazada açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde erkek cesedi bulundu. Kıyıya çıkarılan ceset üzerinde yapılan incelemeler ve kimlik tespit çalışmaları sonucunda, hayatını kaybeden şahsın Namık Solak (74) olduğu belirlendi. Solak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.