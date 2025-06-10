Burdur’da polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda, sentetik uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanması ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 29 Mayıs 2025 tarihinde il merkezinde N.C.Ö. ve L.B. isimli şüpheli şahısların üst araması gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 7 bin 250 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kâğıt parçası ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak N.C.Ö. ve L.B. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.