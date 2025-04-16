Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Salda köyünde komşusuna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Köy halkı sayıları yüze yaklaşan sokak köpeklerine bir çare bulunmasını istiyor.

Olay 14 Nisan’da Yeşilova ilçesine bağlı Salda köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre komşusuna gitmek için evden çıkan 72 yaşındaki Nurel Altıntaş’a sokak köpekleri saldırdı. Olayın şokuyla bağırıp yardım isteyemeyen yaşlı kadının imdadına son anda olayı gören köy halkı yetişti. Köpeklerin ısırması sonucu vücudunun farklı yerlerinden yaralanan talihsiz kadın ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Nurel Altıntaş’ı ziyaret eden köy muhtarı Osman İlhan konu hakkında bilgi alarak durumu başta Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan olmak üzere yetkililere haber vererek köyde sayıları yüzü geçen sokak hayvanlarına bir çözüm bulunması için talepte bulundu. Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan’da köpeklerin saldırısına uğrayan Nurel Altıntaş’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Sokaklarda başıboş köpekler değil çocuklarımız dolanmalı"

Köyde sayıları giderek artan sokak köpekleri nedeniyle köy halkının huzursuz olduğunu belirten köy muhtarı Osman İlhan; "Yasalar gereği şu an için elimizden bir şey gelmiyor ama çocuklarımız sokakta rahat bir şekilde dolaşamıyor. Başıboş sokak hayvanlarına bir an önce bir çözüm bulunmalı. Sokaklarda başıboş köpekler değil çocuklarımız dolanmalı. Bu konuyu ilçe kaymakamımıza ileteceğim. Artık gerekli düzenlemelerin yapılarak sokak hayvanlarının barınaklara yerleştirilmesini temenni ediyorum" dedi.