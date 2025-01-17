Burdur’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte 41 bin 77 öğrenci karne sevinci yaşadı. Özboyacı İlkokulunda karne dağıtan Vali Yardımcısı Mehmet Türk, “Eğitimde kaliteyi yakalamış bir iliz” dedi.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. Burdur’da 243 okulda öğrenim gören 41 bin 77 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Merkez Özboyacı İlkokulunda karne dağıtan Vali Yardımcısı Mehmet Türk ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci öğrencilerin bu sevincine ortak oldu. Birinci sınıf öğrencileri ise karne yerine gelişim raporu aldı.

Farklı sınıfları dolaşarak karne dağıtıp öğrencileri tebrik eden Vali Yardımcısı Türk, tatilde bol bol dinlenip kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Karne dağıtımı sonunda açıklamada bulunan Vali Yardımcısı Türk, "Bugün yarıyıl tatilinin başlangıç gün. Karne töreninde çocuklarımızla bir araya geldik. Bizim hedefimiz çocuklarımızı kişilikli, özgüvenli, saygılı bireyler olarak topluma kazandırmak. Onların ruh dünyalarını, gönüllerini, milli ve manevi moral değerlerle donatıp akıllarını, beyinlerini de pozitif bilgilerle donatırsak istediğimiz hedefe ulaşırız diye düşünüyorum. Bugün çocuklarımızın hepsi çok mutluydular. İnşallah ülke olarak önümüzdeki süreçte dünyanın gelişmiş favori ülkeleri arasında gösterilen bir ülkeyiz. Tabii bunu bizim elde etmemizin de yolu çocuklarımızı o vizyona hazır bir şekilde yetiştirmekten geçiyor. Bu anlamda eğitim beşikten mezara kadar devam eden bir süreç, sadece okulla sınırlı değil. Ailede, okulda, hayatta her zaman onları sevgiyle saygıyla onları değerli olduklarını önemli olduklarını kendilerine hissettirirsek bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Ben çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Karnelerinde kırık olsa bile hiç önemli değil, onları kurtarırlar. Yeter ki kendilerini özgüvenli, bilinçli, saygılı bireyler olarak hissetmeleri, sevildiklerini, sayıldıklarını, önemli olduklarını fark etmeleri. Biz bunu kazandırmaya çalışıyoruz onlar da bunu hissederse ülkemiz geleceklerinden daha güvenli bakar diye düşünüyorum, teşekkür ediyorum" dedi.