Burdur merkezde çıkan yangında yaklaşık 1 ton saman balyası yanarak zarar gördü. Yangının ocak ateşinden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı öğrenildi.

Yangın merkeze bağlı Bağlar Mahallesi Havalaanı Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzzet Gök’e ait evde saman balyalarının bulunduğu alanda, ocak ateşinden sıçrayan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yaklaşık 1 ton saman balyasını sardı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.