Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde esnaf Osman Tekçe, bulduğu ziynet eşyası ve para dolu çantayı sahibine teslim etti.

İlçe esnaflarından Osman Tekçe, evine gittiği sırada yol kenarında ziynet eşyası ve para dolu bir çanta buldu. Çantayı yanına alarak muhafaza altına alan Tekçe, ilçenin Suruç Gazetesine ilan vererek sahibinin gelip teslim almasını istedi. Gazetede ilanı gören Şanlıurfa 3. Noteri Mehmet Şahin, tarlada unuttuğu ziynet eşyası ve para dolu çantayı, esnaf Osman Tekçe’ye ulaşarak eksiksiz bir şekilde teslim aldı. Çantasını ve içindeki kıymetli eşyaları teslim alan Şahin, "Kayıp ilanını Suruç Gazetesinde gördükten sonra Osman Tekçe ile iletişime geçtik. Çantamızı ve ziynet eşyamızı sağlam şekilde teslim aldık. Allah razı olsun. Umudumuzu kaybetmiştik. Osman Tekçe’ye teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Esnaf Osman Tekçe, herkese örnek davranışıyla ilçede takdir edildi.