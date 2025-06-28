DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçe merkezinde yaban kedisi ve porsuğun ardından, doğaseverler tarafından bir oklu kirpi görüntülendi.

Yaşanan kuraklığa bağlı olarak, Buldan’daki yerleşim alanlarında görüntülenen yaban hayvanlarının sayısı her geçen artıyor. İlçede geçtiğimiz günlerde fotoğrafçı Mehmet Küçük tarafından görüntülenen yaban kedisinin ardından, terzi Murat Boz tarafından da porsuk cep telefonu kamerasına kaydedilmişti. Yerleşim alanında görüntülenen yaban hayvanlarına, son olarak Çaybaşı Mahallesi Vakıf alanında bir oklu kirpi eklendi.

Akşam parkta dolaşmaya çıkan Veteriner Hekimi Özkan Beşenk, açık alanda rahatça dolaşan bir yavru oklu kirpiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Buldan’ın doğası, havası ve suyuyla temiz bir bölge olduğunu belirten Beşenk, "Bu güzel doğal hayatı sadece insanlar bozabilir. Yanlış tarımsal ilaçlamalarla ve kaçak avcılık yüzünden bugüne kadar pek çok yaban hayvanının nesli tehlikeye girdi. Artık bundan sonra daha dikkatli davranarak yaşayan hayvanları koruyabiliriz" dedi.