Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçenin işlek noktalarındaki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sıcak bir temas kurdu.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ilçesinin en işlek noktalarından biri olan Suat İshakoğlu Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği ziyarette esnafların talep ve önerileri dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görev geldiği günden beri Bulanık halkının sevgisini kazanan Kaymakam Koşansu her fırsat bulduğunda esnafı ziyaret edip dertlerini dinliyor. İlçede ekonomik canlılığın sağlanması ve ticari faaliyetlerin güçlendirilmesi adına esnafın görüş ve beklentilerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaymakam Koşansu, "Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek ve ihtiyaçlara doğrudan çözüm üretmek en öncelikli görevimizdir" dedi.

Ziyaret sırasında esnaflar karşılaştıkları bazı zorlukları ve çözüm önerilerini paylaşırken, Kaymakam Koşansu ise ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli adımların atılacağını belirtti. İlçe genelinde sürdürülen kamu hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi için sahadaki gözlemlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Kaymakam Koşansu’nun zaman zaman gerçekleştirdiği köy ziyaretleri ve saha çalışmaları sayesinde, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki ihtiyaçlar doğrudan yerinde tespit ediliyor. Bu yaklaşım, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesine katkı sağlıyor. Gerçekleşen ziyaret esnaf tarafından memnuniyetle karşılanırken, Kaymakam Koşansu tüm esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar dileyerek ziyaretini tamamladı.