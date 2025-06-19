Muş’un Bulanık ilçesinde çocuklara yönelik şenlik programı düzenlendi.

Muş’un Bulanık Kaymakamlığı ve Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık İlçe Temsilciliği iş birliğiyle, çocuklara yönelik şenlik, Bulanık Meydanı’nda düzenlendi.

Şenlikte birbirinden farklı aktiviteler ile çocuklara neşeli bir gün yaşatılırken protokol üyeleri kurulan stantları tek tek dolaştılar, çocuklarla bir araya geldi.

Düzenlenen şenlikte çok sayıda çocuğun yanı sıra ailelerin de büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Şenlikte çocuklar doyasıya eğlenirken şenlik kapsamında çocuklara balon ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Düzenlenen şenlikte kısa bir konuşma yapan TÜGVA Bulanık Şube Başkanı Fikret Aral, "Bugün de burada çocuklarıyla birlikte büyüklerimiz de o coşkuyu paylaşıyor. Alanımız cıvıl cıvıl. İnşallah bu neşemizi hiç kaybetmeyiz" dedi.