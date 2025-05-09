MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde ’Ağaç kesme fidan dik’ sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 5 bin çam fidanı dağıtıldı.

Bulanık Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bulanık Eski Jandarma Karakolu bahçesinde ağaçlarının kesilmesini önlemek ve toplumda fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. ’Ağaç kesme fidan dik’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte ilçe genelinde 5 bin çam fidanı dağıtıldı. Vatandaşlar dağıtılan fidanlara yoğun ilgi gösterdi.

Burada konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Bulanık’ın Muş’un en büyük ilçesi olmasının yanı sıra tarımsal üretim potansiyeli yönünden de önemli bir konumda olduğunu söyledi. Bulanık’ta Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 4 bin 858 işletmenin olduğunu belirten Kaymakam Koşansu, "Hayvan bilgi sistemine kayıtlı 5 bin adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmesi bulunmaktadır. 2024 yılında müdürlük olarak tarımsal üretim yapan 4 bin 858 çiftçiye 520 bin 414 dekar alanda 89 milyon 332 bin TL mazot gübre desteği, 269 bin 339 dekar alanda 191 milyon 425 bin TL hububat prim desteği, 72 bin 748 dekar alanda 4 milyon 728 bin TL sertifikalı tohum desteği, 10 bin 188 dekar alanda 2 milyon 331 bin TL yem bitkileri desteği verilmiştir. Yine hayvancılık alanında 2024 yılı 1. dönemde 36 milyon 527 bin TL buzağı desteği verilmiştir. 2024 yılında 541 adet büyükbaş ve 102 adet küçükbaş hayvan sevki yapılmıştır. Yine 2024 yılında büyükbaş hayvanlara 200 bin 839 doz şap, brucella ve şarbon aşısı ile 158 bin 462 doz çiçek, brucella ve veba aşısı küçükbaş hayvanlara uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Çocuklara yaşanabilir bir dünya armağan etmek, yeşil bir gelecek ve nefes alan bir Bulanık için fidan etkinliği gerçekleştirdiklerini de söyleyen Koşansu, "Tarım ve hayvancılığın ilçemizde geliştirilmesi için çalışmalarımızın yanı sıra oksijen kaynağımız aynı zamanda toprağı koruyan suyu tutan canlılara yuva olan ve iklim değişikliğiyle mücadelede en büyük destekçimiz ağaçlarımızın ilçemizdeki varlığını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Bugün 5 bin fidanla bu yöndeki çalışmalarımızın ilk adımını atıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.