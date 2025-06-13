MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi öğrencileri, yılsonu etkinlikleri kapsamında düzenledikleri el emeği resim sergisiyle büyük beğeni topladı.

Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi öğrencileri el emeği, göz nuru dökerek ortaya çıkardığı resim çalışmalarını sergiledi. Lise öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılış kurdelesini, Bulanık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Orak, Bulanık İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan kesti. Davetliler, açılış kurdelesinin ardından sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. El işi çalışmaları, sanatsal objeler ve çeşitli el sanatları ürünleri ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Etkinlik, gençlerin becerilerinin sergileme ve kendilerini ifade etme fırsatı bulduğu bir platform olarak öne çıktı.

Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Al, öğrencilerin bu tür sanatsal faaliyetlerle sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunduğunu belirtti ve serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Öğrencilerimizin el emeği göz nuru eserlerini sergilediği bu etkinlik, onların el becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Açılış programı, davetliler tarafından yoğun ilgi görüp büyük takdir topladı. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.