Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (BUFSAD) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel ‘GÖLGEDE KALANLAR’ Sergisini Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde açtı.BURSA (İGFA) - Yaşar Kemal "Bu ülkede dört şey olmayacaksın; kadın, çocuk, ağaç ve sokak hayvanı" diyerek, toplumun en kırılgan ve en çok korunması gereken değerlerine dikkat çekmiştir.

Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği üyeleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yazarın sözlerinin yankılarını fotoğraf kareleriyle buluşturdu. Özlem Gün Bingöl küratörlüğünde açılan sergi yüksek katılımla gerçekleşti.

Açılışa Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Bşk. Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, süreç boyunca emeğini, aklını, yüreğini esirgemeyen değerli küratör Özlem Gün Bingöl, BUFSAD Bşk. Tarık Akkurt ve Yönetim Kurulu üyeleri, sergiye emek veren fotoğraf dostları ve sanatseverler katıldı.