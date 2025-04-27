İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca’da sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi. Üçkuyular Meydan’daki trafik sıkışıklığı için talimat veren Başkan Tugay, Hasanağa Bahçesi ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’ndaki yenilemeyi inceledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca’da sahaya inerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın Buca saha gezisinde ilk durağı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yenileme çalışmaları yapılan Hasanağa Bahçesi oldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik ile parkı baştan sona gezen Başkan Dr. Cemil Tugay, yenilenmesi tamamlanan çim alanlar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, çöp potaları, altyapı çalışmaları gibi çok sayıda alanı yerinde inceledi.

Başkan Tugay, Hasanağa Bahçesi’nde ve Buca sokaklarında çok sayıda vatandaşla sohbet ederek taleplerini dinledi. Parkı ziyaret eden yurttaşlar, çevredeki esnaf ve muhtarlar ile araçlarından seslenen Bucalılar Başkan Tugay’a Hasanağa Bahçesi’ndeki değişim için özel teşekkür etti. Parkın uzun zamandır çok bakımsız durumda olduğunu, yaşanan büyük dönüşümden duydukları memnuniyeti dile getiren Bucalılar, “Hasanağa Bahçesi çok güzel oldu, elinize sağlık” dedi. Bucalılarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Tugay, ziyaretine gelen miniklere ise hediyeler verdi.

Hasanağa Bahçesi’ndeki turun ardından Başkan Tugay, 63. Sokak üzerinden Üçkuyular Meydan’a geldi. Üçkuyular Meydan’da inceleme yapan Başkan Tugay, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, 220. Sokak ve Özmen Caddesi kesişiminde yaşanan trafik sıkışıklığını kendi cep telefonu ile kayda aldı, fotoğraflar çekti. Başkan Tugay, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan hızla çalışma yapılmasını istedi.