Kocaeli’nin yer aldığı 30 doğu meridyeninden ilham alınarak oluşturulan "Bir Zaman Fraktalı" sanat koleksiyonu, sanatseverlerden tam not aldı.

KBB Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin yer aldığı 30 doğu meridyeninden ilham alınarak oluşturulan "Bir Zaman Fraktalı" sanat koleksiyonunun Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde gerçekleşen açılışına katıldı. Türkiye’de mavi ile yeşilin iç içe yaşadığı ve zamanın başladığı yer olan Kocaeli, büyükşehir belediyesinin ev sahipliğinde açılan sergi ile zamanı sanata dönüştürdü. Sanatseverler sergide; yağlıboya, batik, seramik, kûfi hat, ma’kıli hat, ipek baskı ve serigrafi gibi farklı tekniklerle hazırlanmış 60’ı aşkın eseri bir arada görebilme imkanına sahip oldu. Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde ve ressam Akın Ekici’nin sanat yönetiminde hazırlanan serginin açılışında Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kent tarihine sanatsal hafıza kaydı bırakmayı hedefleyen sergi vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

"Bu bir kent koleksiyonudur"

Açılışta ilk konuşmayı aynı zamanda serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Uğur Batı yaptı. Sergiyi, bir kent koleksiyonu olarak niteleyen Prof. Dr. Batı, "Sergide çok önemli ressam olan Akın Ekici ile çalıştık. Sergi aynı zamanda Kocaeli’nin entelektüel zihinle buluştuğu bir yer oldu. Serginin felsefesi de çok güzel. Doğadaki birçok nesne ile karşılaşabilirsiniz. Kocaeli Türkiye’nin Greenwich’i desek yeridir. 30. derece doğu meridyeni çok güzel bir konsept. Türkiye’de her insan, her nefes bir şekilde Kocaeli’ye uğruyor" dedi.

Akın Ekici ise sergiye ev sahipliği yapan Seka Sanat İhtisas Merkezi’ne dikkat çekti. "Burada inanılmaz bir atmosferle karşılaştık" diyen Ekici, "Böylesine bir kültür merkezinin Türkiye’de var olduğunu görmek çok sevindirici. Başkan Büyükakın’ı ve ekibini tebrik ediyorum. Bu merkez eliyle sanatçıların eserlerinin sergilenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Sergide emeği olan Başkan Tahir Büyükakın’a ve tüm sanatçı arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yıllarca İstanbul’un gölgesinde kaldık ama bu geride kaldı"

"Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesinin içindeyiz" diyen Başkan Büyükakın, "Seka Park gibi bir alan Avrupa’da dahi yok. Bu alanlar içindeki fabrikalar şimdi kongre merkezi, sergi salonu olarak faaliyet gösteriyor. Yıllarca İstanbul’un gölgesinde kaldık ama bu geride kaldı. Kocaeli artık doğal güzellikleriyle, kültür ve sanatı ile göz dolduruyor. Kocaeli artık yeşil bir şehir. Sanat merkezleri, sergi salonları, doğanın iç içe buluştuğu, yaşamaktan zevk alınan bir şehir. Sanatın bu özelliklere vurgu yapması çok sevindirici." şeklinde konuştu.

Moda Akademisi de sergide hazırladığı tasarımlarla göz doldurdu

Konuşmaların ardından sergi alanı gezilerek eserler inceledi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren İstihdam Akademileri Moda Akademisi de sergide hazırladığı tasarımlarla göz doldurdu. Kocaeli İstihdam Akademileri Moda Akademisi kapsamında hazırlanan bu özel sergi, istihdam odaklı tasarımcıların yerel malzeme ve hikâyelerden yola çıkarak oluşturduğu çağdaş tasarımları izleyiciyle buluşturdu.

Sergi pazar güne kadar açık

Kocaeli’nde bugüne kadar kente dair oluşturulmuş en büyük koleksiyonlardan biri olma özelliği taşıyan "Bir Zaman Fraktalı", pazar gününe kadar gezilebilecek. Sergide yer alan çalışmalar ise şöyle: Zamanın Yansıması (Aynalar)-Kocaeli’nin sanayi geçmişi ve doğal güzelliklerinin birleşimi. Keltepe Çiçeği-Kartepe’nin narin çiğdemlerinden ilham. Devinim-Kandıra ve Kefken’in sahil devinimleri. Kartepe Kuğusu-Doğanın saflığı ve kuğuların zarafeti. Zamanın Çizgileri-30 doğu meridyeni üzerinden Kocaeli’nin tarihi katmanları. Gece Gündüz Akışı-Sanayi bölgelerinin durmaksızın süren ritmi.