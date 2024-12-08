Kocaeli’de yürütülen "İstihdamda Ben de Varım" projesi iş arayan engelli vatandaşlar ile işverenler arasında köprü kuruyor.

Çalışmak isteyen ancak iş bulmakta zorlanan engelli vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü "İstihdamda Ben de Varım" projesiyle iş imkanı buluyor. Bu kapsamda Büyükşehir, işveren ve engelli vatandaş arasında köprü vazifesi görüyor. Mülakat sürecinden işe girişe kadar her türlü sürecin Büyükşehir Belediyesi tarafından takip edildiği proje, çalışma hayatında engelleri kaldırmayı amaçlıyor.

Bir önceki işinden kapanma gerekçesiyle çıkarılan ve 5 kişilik bir ailenin geçimini sağlayan Recep Karaca 2 aydır iş arıyordu. Büyükşehir’den gelen telefonla katıldığı mülakatta, "Elimden her iş gelir, yarın gel deseler gelirim" diyen Karaca, başarılı geçen mülakatın ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’nde işe başladı.