Kocaeli’de yapılan "Toramanlar Göleti Sulama Kanalı Projesi" sayesinde İzmit ve Kandıra ilçelerindeki atıl alanlar tarıma kazandırıldı. İlk etabı tamamlanan proje, verimi de ikiye katladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı hızlandırmak ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yürüttüğü Toramanlar Göleti Sulama Kanalı Projesi ile İzmit ve Kandıra ilçelerindeki tarım arazilerinde önemli bir dönüşüm başlattı. Projenin ilk etabında, kuru tarım yapılan alanlarda sulu tarıma geçildi ve ürün veriminde dikkate değer artışlar gözlemlendi.

Atıl araziler yeniden üretime kazandırıldı

Toramanlar Göleti’nden sağlanan sulama suyu sayesinde, daha önce susuzluk nedeniyle ekilmeyen atıl tarım arazileri yeniden üretime açıldı. İzmit ve Kandıra ilçelerinde yoğun olarak sürdürülen tarım faaliyetleri, sulama kanalları sayesinde bereketlendi. Bu gelişme ile geleneksel tarla tarımından sebze üretimine geçiş de hız kazandı.

İlkbahar döneminde ekilen mısır ve ayçiçeğinde, kurak iklim şartlarına rağmen sulama yapılan alanlarda verim iki katına çıktı. Ayrıca bölgede daha önce yetiştirilmeyen marul, ıspanak ve biber gibi sebzelerin üretimine başlandı. Çiftçiler, hem verimdeki artıştan hem de ürün çeşitliliğindeki gelişmeden memnuniyet duyuyor.

Yapımı devam eden ikinci etapta ise 22.090 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor. Bağlıca, Güvercinlik, Kaymaz Araman, Hıdırlar, Mülkşehsuvar, Alefli ve Sarıgazi mahallelerinde toplam 49.890 metre sulama hattı inşa edilecek.

Çiftçiler memnun

Kandıra Selimköy’de ikamet eden 37 yaşındaki Ergün Efe, "Mısır, ayçiçeği, buğday, arpa, süt otu, hayvanların yiyeceği bütün ürünleri ekiyorum. 2024 yılına kadar dere yatağından traktörlerle, motorlarla sulamaya uğraşıyordum. Tahir Başkan buraya bir gün geldiğinde bizim bu çilemizi gördü ve bize yardımcı olacağını söyledi. Bu sulama hattını projeye geçirdi. Sulayabileceğimiz yerleri ekiyorduk sulayamayacağımız yerleri ekmiyorduk. Sulama sistemi geldikten sonra çoğu yerlerimi ekiyorum" dedi.

"Üretim arttı"

Bir diğer çiftçi Emin Akçay da, "Mevsim yaz, kurak bir dönem geçiriyoruz, mahsullerin suya ihtiyaç duyduğu bir dönem. Daha öncesinde sulama imkanımız yoktu. Şimdi suyumuz Toromanlar Göleti’nden geliyor. Bu sistem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin titiz çalışması sayesinde tarlalarımıza kadar ulaştı. Üretim daha da düzeldi, daha da arttı" diye konuştu.