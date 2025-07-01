Diyarbakır merkezli Sultan Şeyhmuz Ez-Zuli Derneği, Leman dergisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’e yönelik yayımlanan karikatüre ilişkin, "Bu tür yayınlar, inançlara ve kutsallara saygı sınırlarını açıkça aşmakta; halkın dini hassasiyetlerini hiçe saymaktadır. Bu kabul edilemez bir saygısızlık örneğidir" dedi.

Dernek Başkanı Ahmet Baysal, yapılan yayını açık bir saygısızlık ve provokasyon olarak değerlendirerek, bu saygısızlığın kabul edilemeyeceğini söyledi. Baysal, "Leman dergisinin son sayısında yayımlanan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ve Hz. Musa (Aleyhisselam) konu alan karikatür, toplumumuzun büyük bir bölümünün manevi değerlerini derinden rencide etmiştir. Bu tür yayınlar, inançlara ve kutsallara saygı sınırlarını açıkça aşmakta; halkın dini hassasiyetlerini hiçe saymaktadır. Bu kabul edilemez bir saygısızlık örneğidir" ifadelerini kullandı

Ahmet Baysal, her daim toplumun dini ve kültürel değerlerine yönelik her türlü hakaretin karşısında duracaklarını belirtti.