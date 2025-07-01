2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda gerek yüksek sıcaklık gerekse de fırtına ile yıldırım tehlikesi nedeniyle ara verilen veya geç başlayan maçlar, 2026 yazında yine Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenecek FIFA Dünya Kupası öncesi tartışmalara yol açtı.

ABD’de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası, son 16 turu maçları ile devam ediyor. 15 Haziran’da başlayan turnuvada ’olumsuz hava koşulları nedeniyle’ ertelenen karşılaşmalar turnuvanın önüne geçti. Bazı maçlar hava muhalefeti nedeniyle gecikmeli başlarken, bazıları ise normal sürenin tamamlanmasına kısa süre kala hakemler tarafından durduruldu. İlk olarak 18 Haziran’da TSİ 01.00’de oynanması planlanan Ulsan - Mamelodi Sundowns müsabakası gök gürültülü fırtına uyarısı nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı. Güney Kore ve Güney Afrika takımları arasında Orlando’da oynanan bu maçta tribünlerin boş kalması da eleştiri konusu oldu.

A Grubu 2. haftasında Palmeiras ile Al Ahly arasındaki mücadelede de fırtına uyarısı yapıldı. Maçın ilk yarı ve ikinci yarısında sıcak hava nedeniyle su molası verilirken, 61. dakikada skor tabelasında uyarı yazısı gösterildi. Yoğun yağış ve yıldırım tehlikesinden dolayı karşılaşmaya ara verilirken, taraftarların stadyumun kapalı alanlarına geçmeleri istendi. Daha sonra hava durumunun tehlike teşkil etmediği duyuruldu ve taraftarlar tekrardan tribünlere yerleşmeye başladı. İngiliz hakem Anthony Taylor da iki takımın oyuncularıyla birlikte sahaya çıkarak karşılaşmayı oynattı.

Gece saatlerinde oynanan Pachuca - Salzburg maçında da benzer durum yaşandı. Avusturya ekibinin 1-0 üstünlüğü ile geçilen ilk yarının ardından, ’yıldırım düşme tehlikesinden dolayı tribündeki izleyicilerin üst sıralara çıkmaları’ istendi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle duran mücadele 97 dakika sonra hareket kazandı. Salzburg, müsabakadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Milli futbolcular 2 saat bekleyişin ardından sahaya çıktı

Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Benfica, Yeni Zelanda’dan turnuvaya katılan Auckland City ile karşılaştı. Portekiz ekibi zayıf rakibi karşısında üst üste pozisyonlar bulurken, soyunma odasına uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 önde girdi. Orlando’daki Inter & Co Stadyumu’nda olumsuz hava koşulları gerekçesiyle ikinci yarının geç başlayacağı anonsu yapıldı. Yaklaşık 2 saatlik bekleyişin ardından takımlar sahaya çıkarken, Benfica müsabakayı 6-0 kazandı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), 24 Haziran Salı günü Boca Juniors - Auckland City takımlarının Nashville kentinde oynayacağı müsabaka öncesi kentte 3 günlük yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. Arjantin’in güçlü takımı Boca, Auckland City ile kozlarını paylaşırken, İsveçli hakem Glenn Nyberg, 1-1’lik skorla girilen 55. dakikada her iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Öte yandan maçın oynanacağı saatler için de sel uyarısında bulunulduğu öğrenildi. Gök gürültülü fırtınanın ardından karşılaşma 40 dakikalık gecikme ile tamamlandı. Müsabakanın ilk yarısında da su molası verildi.

Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran ve tartışmalara neden olan bu durum, turnuvanın son 16 turunda da devam etti. Avrupa’nın iki önemli takımının karşılaştığı ve Sloven hakem Slavko Vincic’in yönettiği Benfica - Chelsea maçı 86. dakikada fırtına uyarısı ve yıldırım nedeniyle durdu. Yaklaşık 2 saat sonra hareket kazanan karşılaşma uzatmalara giderken, İngiliz ekibi sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı. Müsabaka da toplam 4 saat 40 dakikada tamamlandı.

Akıllarda Dünya Kupası var

Sıcak hava ve yüksek nemde oynanan Kulüpler Dünya Kupası maçlarında hakemler, oyuncular için su molaları verirken, bazı maçlarda yedek oyuncular da müsabakayı soyunma odasından takip etti. Teknik direktörler de geniş kadroyla gittikleri ABD’de zaman zaman rotasyona da gidebiliyor. Turnuvada yaşanan bu aksaklıklar akıllara gelecek yıl yapılacak Dünya Kupası’nı getirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Dünya Kupası’nın ABD’de yapılacak maçlar; Los Angeles, Boston, New York, Dallas, Miami, Kansas, Houston, Atlanta, Philadelphia, Seattle, San Francisco şehirlerinde oynanacak.