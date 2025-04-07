Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki semt pazarında satışa sunulan yöresel ürünler ilgi görüyor.

İlçede her hafta sonu kurulan semt pazarında ağırlıklı olarak yoğurt, peynir ve kaymak gibi yöresel ürünler yer alıyor. Çevredeki köylülerce yapılan ve hem lezzet hem de fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler yerel halkın yanı sıra kent merkezinden de rağbet görüyor. Pazarda taze peynirin fiyatı 120-160 TL arasında değişirken, salamur peynirler ise kilogram fiyatı 300 TL’den 450 TL’ye kadar alıcı buluyor. Pazarda satılan diğer ürünlerden 200 gramlık manda kaymağı 200, yoğurt ise kilogramı 150-300 TL arasında satışa sunuluyor. Pazarda satış yapan esnaf ise ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.