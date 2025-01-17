Samsun’da aynı okulda okuyan 16 ikiz öğrenci karne heyecanı yaşadı. İkiziler aynı okulda okumanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Samsun’da 2024-2025 eğitim-öğretimin ilk yarısında 262 bin 443 öğrenci karne aldı. Atakum ilçesi Mimar Sinan İlkokulu’nda ise minik 16 ikiz öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı. Karnelerini alan ikizler birbirlerinin derslerine yardımcı olduklarını, kimi zaman arkadaşları kimi zaman ise öğretmenleri tarafından karıştırıldıklarını söyledi.

Okul Müdür Elif Mumcu, "Okulumuzda 886 öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Bunlar arasında 16 ikiz öğrencimiz var. Bizler için tabii ki tüm öğrencilerimiz çok kıymetli. Onların sağlık, mutlu, huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri birinci önceliğimiz. Bunun için de hem okul idaremiz hem de tüm öğretmenlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimize ve onları ilmek ilmek geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimize güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum" dedi.