Başiskele’de vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden daha hızlı şekilde faydalanabilmesi adına hizmete sunulan Hızlı İşler Merkezi, 2024 yılında 81 bin 494 talebi hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde hizmete alınan ve yeni nesil halkla ilişkiler anlayışıyla vatandaşa hizmet veren Hızlı İşler Çözüm Merkezi, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da etkin çalıştı. Belediyenin imar, emlak istimlak, fen işleri, temizlik, park ve bahçeler, sosyal yardımlar gibi birimlerde işleri olan vatandaşlar, ilgili müdürlüklere gidip muhatap aramak zorunda kalmadan belediye girişinde kurulan Hızlı İşler Çözüm Merkezi’nde işlerini kolaylıkla ve süratle halledebiliyor. Vatandaşların yoğun talepte bulunduğu müdürlüklerden bir uzman belediye personelinin görevlendirildiği merkezde, vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler sağlanıyor. Vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini birinci ağızdan dinleyen uzman ekipler, talepleri hızlı bir şekilde ilgili müdürlüklere iletiyor ve sorunların çözüme kavuşturulmasına aracı oluyor. Vatandaşlar da çözüm odaklı hızlı hizmetten dolayı memnun bir şekilde belediyeden ayrılıyor.

Vatandaş ile kurum arasındaki tüm iletişimi, tek bir ekranda otomatik olarak toplayarak iletişimi daha da güçlendiren Başiskele Belediyesi, 2024 yılında 81 bin 494 başvuruyu çözüme kavuşturdu.