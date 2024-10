Elazığ Belediyesi tarafından hizmete sunulan et mağazasındaki ürünler piyasadaki fiyatların neredeyse yarısına satılıyor. Et ve Süt Kurumunun ürünlerinin satıldığı mağazaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver’in destekleri ile Elazığ Belediyesi tarafından açılan ‘et mağazası’ hizmete girdi. Kültür Parkta açılan mağazada vatandaşların et ve et ürünlerini normal piyasa fiyatlarının neredeyse yarı fiyatına alabilmesi amacıyla satış yapılmaya başlandı. Mağazada satılan Et ve Süt Kurumu ürünlerinin fiyatlarının uygunluğu, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Dana kuşbaşı 359 lira, dana kavurma 690 lira, dana acılı sucuk 375 lira, dana kıyma 339 liradan satılırken, beyaz et ürünlerinin fiyatları ise 70 ile 149 lira arasında değişiyor. Alışverişe gelen birçok kişi, hem fiyatlardan hem de mağazanın temizliğinden memnun kaldıklarını belirtti.

’’Temizliğinden şüphemiz yok o yüzden burayı tercih ediyoruz’’

Fiyatların piyasaya göre uygun olduğunu dile getiren vatandaşlardan Faruk Karahan, ’’Dışarı ile burası arasında çok fark var. Dışarıya göre burası çok uygun. Temizliğinden şüphemiz yok o yüzden burayı tercih ediyoruz. Ben kıyma ve tavuk aldım. Fiyatları piyasaya göre çok uygun’’ dedi.

Mağazada alışveriş yapan vatandaşlardan Emrah Demir ise "Fiyatlar çok uygun. Kuşbaşı ile kıyma aldım. Dışarıdaki piyasaya göre fiyatlar yarı yarıya. Tavsiye ediyorum” diye konuştu.