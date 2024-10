Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım imkanı oluşturan programı Antalya Film Forum’da ödüller sahiplerini buldu. İki gün süren Forum’daki sunumlardaysa dünya çapında alanında uzman isimler, tecrübelerini paylaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım ve proje geliştirme platformu olan Antalya Film Forum (AFF) iki günlük dopdolu bir programın ardından ödül töreniyle sona erdi. Bütün dünyadan sektör profesyonelleri sinema yapmaya gönül verenlerle bir araya getiren Forum, bu yıl 119 başvuru arasından seçtiği 19 projeyi değerlendirip en iyilerini ödüllerle destekledi.

Su Hotel’deki ödül töreninde konuşan AFF Direktörü Betül Günay, foruma destek veren; WOM Stüdyo, GAİN, BKM Mutfak, The TAMTAM, Chantier Films, Antalya Film Ekibi, Varyete Bros, Adam Canavar Design House, Rollart Film, E-Ofis, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve festival idari direktörü Av. Cansel Tuncer ve sanat direktörü Deniz Yavuz’a teşekkür etti.

AFF 2024 ödülleri

Uzun Metraj Kurmaca Film Pitching Platformu Ödülleri “Ölü Arının İğnesi” ile “Kırk Gün Kırk Gece”, WOM Studio - Stüdyo Kullanım Desteği’nde, “Üç Kızın Hikayesi”, Rollart - Teknik Ekipman “Ölü Arının İğnesi”, Uzun Metraj Kurmaca Film Work In Progress Platformu Ödülü, “Memento Non Mori”, AFF Jüri Özel Ödülü, “Günyüzü”, Chantier Dağıtım Ödülü, “Memento Non Mori”, The TAMTAM - Color Suit ve Finishing Destek Ödülü, “Memento Non Mori”, Belgesel Film Work In Progress Platformu Ödülü: “32 Metre”, Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu Gain - Proje Geliştirme Desteği Ödülü:“Keko”, BKM Mutfak - Senaryo ve Oyun Yazma Atölyesi Ödülü: “Keko”, Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü: “Mutlu Bir Yuva” Antalya Film Ekibi - Yapım Danışmanlığı Desteği Ödülü: “Mutlu Bir Yuva”

7-9 Ekim tarihleri arasındaki Forum’da iki gün boyunca yeni projeler değerlendirildi, usta oyuncu Mehmet Aslantuğ bir ustalık dersi gerçekleştirdi ve alanında uzman isimler de özel sunumlarla tecrübelerini ve fikirlerini paylaştı.